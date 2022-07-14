Кур и кроликов разрешили разводить на дачах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым упрощается оформление садовых и огородных участков в долевую собственность и разрешается разведение кур и кроликов на них. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, теперь допускается использование садовых участков и огородов для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

При этом градостроительным регламентом должен быть установлен соответствующий вспомогательный вид разрешенного использования для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок, указывается в документе.

Закон также упрощает передачу земельных участков общего пользования в общедолевую собственность. При этом необязательно получать согласие всех собственников садовых участков или огородов, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о передаче участка в долевую собственность.