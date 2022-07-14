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Кур и кроликов разрешили разводить на дачах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым упрощается оформление садовых и огородных участков в долевую собственность и разрешается разведение кур и кроликов на них. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, теперь допускается использование садовых участков и огородов для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

При этом градостроительным регламентом должен быть установлен соответствующий вспомогательный вид разрешенного использования для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок, указывается в документе.

Закон также упрощает передачу земельных участков общего пользования в общедолевую собственность. При этом необязательно получать согласие всех собственников садовых участков или огородов, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о передаче участка в долевую собственность.

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Домострой #Дача #Законы
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Топ комментариев

Asd10

Увидим, те кто выживет. А вот странно... Точки зрения у нас с тобой разные, но мне почему то не хочется...

pepelmetal

Психически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет

pepelmetal

"Правда на их стороне" Хахахах) какие очень странные представления о правде

Asd10

Ну это нормально. Пока существует Украина, мечтать и ненавидеть им не запретишь.