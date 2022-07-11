Министр обороны Украины заявил об истощении украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении украинской армии.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — цитирует РИА Новости Резникова.

По словам Резникова, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.