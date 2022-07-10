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ЛДПР предложила заменить слово «президент» на «правитель»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Либерально-демократическая партия предложила в отношении главы государства нужно использовать слово «правитель», а не термин «президент» — «чуждый русскому уху», заявили в партии.

«В советские годы он использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас», — сказали РБК в пресс-службе партии.

Вопрос о замене термина «президент» поднимался при подготовке поправок в Конституцию в 2020 году, однако не был в итоге рассмотрен.

«Все партии и общественные организации, подключенные к этому процессу, выдвигали свои какие-то предложения на этот счет. У нас был большой комплект идей, частично они были приняты. Но конкретно это предложение с переименованиям должности главы государства тогда, к сожалению, принято не было. Но мы по-прежнему считаем, что это было бы правильно сделать», — отметили в партии.

Должность президента СССР в 1990–1991 годах занимал Михаил Горбачев. Позже должность и полномочия президента были внесены в Конституцию России. Ему посвящена четвертая глава Основного закона.

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serii11

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slavaynin

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pepelmetal

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mosquito__2010

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