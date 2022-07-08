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Бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Источник:
Sibnet.ru
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Анатолий Быков
Анатолий Быков
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Следователи предъявили обвинение красноярскому политику и бизнесмену Анатолию Быкову в руководстве преступным сообществом, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, в период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков руководил преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года до января 1997 года. В этой роли он организовал в 1998 году убийство 48-летнего жителя Красноярска криминального авторитета Владимира Филиппова (Филиппа) организованной группой. Быков вину не признает.

Следствие вменяет Быкову руководство преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК) и убийство, совершенное организованной группой (часть 2 статьи 105 УК). За это ему грозит длительный срок лишения свободы, не менее 10 лет.

В августе прошлого года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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