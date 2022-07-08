Бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Следователи предъявили обвинение красноярскому политику и бизнесмену Анатолию Быкову в руководстве преступным сообществом, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По данным следствия, в период с 1 января 1997 года по 19
июня 2002 года Быков руководил преступным сообществом, созданным им в период с
января 1990 года до января 1997 года. В этой роли он организовал в 1998
году убийство 48-летнего жителя Красноярска криминального авторитета Владимира
Филиппова (Филиппа) организованной группой. Быков вину не признает.
Следствие вменяет Быкову руководство преступным
сообществом (часть 1 статьи 210 УК) и убийство, совершенное организованной
группой (часть 2 статьи 105 УК). За это ему грозит длительный срок лишения свободы, не менее 10 лет.
В августе прошлого года присяжные заседатели в Свердловском
районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова,
обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994
году. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии
общего режима.