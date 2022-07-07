НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Автокран упал с грузовика на Honda в Забайкалье, двое погибли

Источник:
Sibnet.ru
402 0
Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Автокран упал с грузовика на Honda на трассе в Забайкальском крае, два человека погибли, двое травмированы, сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в четверг на 212 километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек.

Двое человек погибли, еще двое, в том числе один ребенок, травмированы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС России отключили на месте аккумулятор и достали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.

Еще по теме
Дожди зальют Забайкалье и Бурятию
Жара продолжит ставить рекорды в Чите
Аномальная жара придет в Иркутск и Читу
Жара до 37 градусов придет в Забайкалье
смотреть все
Сибирь #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Звезды поп-рока: лучшие песни про Донбасс
18.06.2022 22:14
info.sibnet.ru
Фильм «Дикая»: блондинка бродит по тайге
24.06.2022 13:16
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
17.02.2022 21:18
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Asd10

Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...

Archangel3339

Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...

pepelmetal

"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...