Автокран упал с грузовика на Honda в Забайкалье, двое погибли

Автокран упал с грузовика на Honda на трассе в Забайкальском крае, два человека погибли, двое травмированы, сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в четверг на 212 километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек.

Двое человек погибли, еще двое, в том числе один ребенок, травмированы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС России отключили на месте аккумулятор и достали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.