Многие помнят картину из 1990-х: на обшарпанных подъездных стенах еле держатся почтовые ящики с распахнутыми дверцами и вырванными «с мясом» замками. К счастью, те времена прошли. Технологии преобразили и этот привычный предмет. Почтовые ящики стали прочными и эстетичными, а бюджетные серии — еще и привлекательными по цене.

Современные почтовые ящики выглядят, как образец технологического совершенства. Они стали полноправным элементом дизайна интерьера домов — как многоквартирных, так и частных. Это, прежде всего, относится к премиальным сериям.

«Такие ящики делают из нержавеющей стали. Они очень красивы. Чтобы на них не оставалось пятен, поверхность делают матовой», — рассказывает Александр Баранов, генеральный директор компании «Регион-Снабжение», входящей в десятку крупнейших производителей металлической мебели в стране.

Премиальные ящики, как правило, производят под заказ. Дизайнеры проектирует ниши в подъездах, и под их размеры застройщик заказывает нужное количество секций.

Компания «Регион-Снабжение» предлагает ящики серии «Премиум» с разным количеством секций, которые могут соединяться между собой, образуя единый массив. Каркас и дверцы выполняются из нержавеющей стали толщиной 0,8 миллиметра. На них устанавливаются запирающие механизмы повышенной секретности.

Оптимальный вариант

Но, как показывает практика, главным критерием при выборе остается цена. По словам Баранова, на бюджетный сегмент приходиться 80% заказов. Недорогие ящики могут стоить на порядок дешевле премиальных, но при этом у них будет отличное качество. Так как и они производятся на новом технологическом уровне.

«Даже недорогой ящик, изготовленный из черного металла, выглядит красиво. Но для этого он должен быть покрашен порошковой краской. На мой взгляд — это самый оптимальный вариант. Цена адекватная и выглядит прекрасно», — считает эксперт.

Благодаря промышленному производству серия выгодно отличается по цене, и поэтому пользуется спросом. Компания всегда имеет на складах запас примерно в тысячу таких ящиков.

«Регион-Снабжение» предлагает ящики бюджетной серии ЯПР. С разным количеством ячеек. Они изготовлены из качественной холоднокатаной стали. Дверцы имеют ребра жесткости и снабжены индивидуальными почтовыми замками. Для защиты от ржавчины и механических повреждений поверхность покрыта полимерно-порошковой краской серого цвета.

Особенности конструкции

Современные почтовые ящики стали значительно меньше. Раньше ячейки были рассчитаны под большие газеты. Со временем размер корреспонденции изменился.

Почтовые ящики могут быть без задней стенки. Тогда на дне каждой ячейки делается технологический загиб, чтобы корреспонденция не вываливалась. Но большинство заказчиков такому решению не доверяет и предпочитает конструкции с задней стенкой.

Дверцы на почтовых ящиках бывают трех типов:

— глухие;

— со щелью для закидывания корреспонденцию (90% заказов);

— с пластиковым или стеклянным окошком (видно, есть ли что в ячейке).

Раньше были популярны почтовые ящики с антивандальной защитой. У них была одна большая дверца. Почтальон ее открывал и раскладывал корреспонденцию. В этой большой дверце были маленькие глухие дверцы к каждой ячейке, которыми пользовались жильцы.

Такие ящики потеряли актуальность. Их больше не заказывают. Корреспонденцию теперь защищают закрытые подъезды, видеокамеры и консьержи.

Уличные ящики

Уличные почтовые ящики — отдельная история. Они несут не только утилитарную функцию, но и украшают дом. Поэтому владельцы предпочитают вешать их на фасаде или на заборе.

Есть еще способ установки — за забором, чтобы с улицы была видна только щель. Такие ящики максимально защищены, но не производят впечатления. Их, по словам Баранова, выбирает только один из ста заказчиков.

«Большинство берут красивые ящики и крепят их снаружи. Они для души покупаются. Каждый хозяин пытается украсить свой дом», — говорит собеседник.

Компания предлагает уличные ящики в различном дизайне и цветовом исполнении. Есть модели, выполненные в британском стиле со стилизованным гербом. Есть классическая модель эконом-класса, популярная в странах Евросоюза и США.

«Регион-Снабжение» работает на всей территории страны. Во многих городах у компании есть представительства. Почтовые ящики доставляются по любому адресу.