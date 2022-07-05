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Каменную подвеску возрастом 25 тысяч лет нашли в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи нашли каменную подвеску возрастом 25 тысяч лет на берегу Красноярского водохранилища в Хакасии, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

Экспедиция изучала стоянку Сабаниха-3 каменного века на берегу Красноярского водохранилища возрастом около 25 тысяч лет. Археологи нашли более 3 тысяч артефактов, в том числе фигурные каменные подвески, а также и костер древних людей в непотревоженном положении, впервые в этом регионе.

Среди находок важное место занимают две каменные подвески. Подобные изделия известны на другом объекте раннего верхнего палеолита в этом регионе — стоянке Малая Сыя. Находка незаконченной, выбракованной подвески в перспективе позволит реконструировать технологию изготовления подобных украшений.

Ученые называют этот выезд очень удачным: помимо богатой коллекции артефактов, удалось отобрать серию образцов для проведения естественнонаучных анализов, которые позволят реконструировать палеоклимат, а также получить надежные данные по хронологии региона.

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Жизнь #История #Хакасия
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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...