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Росатом может воссоздать химическую промышленность в Усолье‑Сибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Росатом

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность воссоздания предприятий химической промышленности на промплощадке в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщает пресс-служба компании «Атом-ТОР» (входит в госкорпорацию).

«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов. С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом».

«Ожидания местных жителей связаны не только с решением экологических проблем бывшего комбината, но и с созданием в городе новых эффективных производств. Запрос региональных властей – предложение "приземлить" возможные бизнес-проекты Росатома, а также принести те социальные инициативы, которые реализуются на территориях нашего присутствия», — сказал заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Максим Костюченко.

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Поскольку в Усолье-Сибирском есть порядка 10 тысяч бывших работников сложного химического производства, а также инфраструктурные и ресурсные возможности, очевидна перспектива полноценного кластера мало– и среднетоннажных химических производств. 

Если Усолье-Сибирское продолжит развиваться как современный кластер химических производств, оно займет уникальное место среди других ТОСЭР Росатома, работающих на выпуск широкой номенклатуры продукции. 

Такой химический кластер, реализованный на современных технологиях – в интересах усольчан и в целом Восточно-Сибирского макрорегиона.

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