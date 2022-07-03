Продажи товаров для взрослых в России выросли в три раза

Крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress — отметили почти трехкратный рост продаж товаров для взрослых в России, сообщает сервис Moneyplace.

С начала года продажи почти утроились по сравнению с январем–июнем 2021 года, составив около 5 миллионов штук. Оборот «взрослой» продукции за этот период вырос до 3,5 миллиарда рублей, приводят «Ведомости» данные сервиса.

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Клиенты чаще приобретали эротические мягкие игрушки-сувениры, аксессуары для БДСМ и эротическое белье. Спрос представители ритейлеров связали с расширением ассортимента.

Продажи товаров для взрослых перетекают в онлайн из классических магазинов, так как это вызывает меньше стеснения, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Кроме того, продукция «18+» оказалась востребована в последнее время, так как позволяет человеку снять растущие напряжение и агрессию.



