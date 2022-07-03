НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые выяснили, что друзей выбирают по запаху

Источник:
«Российская газета»
352 2

Исследователи из Института науки Вейцмана (Израиль) выяснили, что люди заводят дружеские отношения с теми, кто похоже пахнет — между людьми в прямом смысле возникает химия.

Люди склонны дружить с теми, кто похож на них по происхождению и ценностям. Аспирантка Инбаль Равреби предположила, что, подсознательно обнюхивая себя и других, людимогут предпочитать тех, чей запах похож на их собственный, приводит «Российская газета» отчет об исследовании, опубликованный в Science.

Равреби пригласила для участия в эксперименте знакомых, сразу нашедших общий язык. Если дружба возникла до глубокого знакомства, на это могли повлиять физические показатели. Она собрала футболки участников, чтобы провести исследование на оценку химических признаков запахов.

На следующем этапе исследования Равреби пригласила уже незнакомцев. Они оценивали друг друга с точки зрения установления дружеских отношений. 

Анализ данных с помощью «электронного носа» eNose и специальной вычислительной модели показал, что люди, у которых было больше позитивных взаимодействий, действительно имели похожий запах.

Еще по теме
Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют
Как работают низкий и высокий болевой порог
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Мнение окружающих оказалось способно изменить работу мозга
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Экономист определил критичный для России курс доллара
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.