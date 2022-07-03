Ученые выяснили, что друзей выбирают по запаху

Исследователи из Института науки Вейцмана (Израиль) выяснили, что люди заводят дружеские отношения с теми, кто похоже пахнет — между людьми в прямом смысле возникает химия.

Люди склонны дружить с теми, кто похож на них по происхождению и ценностям. Аспирантка Инбаль Равреби предположила, что, подсознательно обнюхивая себя и других, людимогут предпочитать тех, чей запах похож на их собственный, приводит «Российская газета» отчет об исследовании, опубликованный в Science.

Равреби пригласила для участия в эксперименте знакомых, сразу нашедших общий язык. Если дружба возникла до глубокого знакомства, на это могли повлиять физические показатели. Она собрала футболки участников, чтобы провести исследование на оценку химических признаков запахов.

На следующем этапе исследования Равреби пригласила уже незнакомцев. Они оценивали друг друга с точки зрения установления дружеских отношений.

Анализ данных с помощью «электронного носа» eNose и специальной вычислительной модели показал, что люди, у которых было больше позитивных взаимодействий, действительно имели похожий запах.