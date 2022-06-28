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Мишустин включил новые товары в список приоритетного импорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство внесло в перечень импортной продукции, на закупку которой импортеры получат льготные кредиты, сухие молочные детские смеси, сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит», — говорится в сообщении.

Кроме детских смесей, в список также вошли кофе, орехи, какао-бобы, консервированные фрукты, джем и фруктовое пюре. В кабмине надеются, что принятое решение поможет предприятиям снизить текущие затраты, а также наладить поставки всех необходимых товаров.

О запуске специальной программы льготного кредитования для закупок приоритетной импортной продукции правительство РФ сообщило в мае. На реализацию инициативы было выделено свыше 37 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

mosquito__2010

С этими наркоманами общаться в серьез это особым даром нужно обладать.

Nik3316

тебя из всего ответа смутило только не укробот ли ты,... смешно)))))