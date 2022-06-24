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ГИБДД запустит базу данных злостных нарушителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» запускается в России с 1 июля, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Витрина данных ГИБДД» позволит организациям, связанным с МВД России, в режиме реального времени проверять наличие водительских прав, а также многократных нарушений правил ПДД.

Пользоваться этим списком смогут страховые компании при оформлении ОСАГО. Полис будет стоить дороже для тех, кого задерживали за вождение в нетрезвом виде, сокрытие с места аварии, отказ от медицинского освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Также заработают «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД», в которых появятся сведения о диагностических картах и фото машин на техническом обслуживании.

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