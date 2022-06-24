Новогодние каникулы в 2023 продлятся девять дней

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Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, следует из проекта постановления Минтруда о переносе выходных дней.
В 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.
В результате выходные, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, будут четрыхдневными (24-28 февраля и 6-9 мая). По три дня страна отдохнет в честь Праздника Весны и Труда (29 апреля – 1 мая), Дня России (10-12 июня) и Дня народного единства (4-6 ноября).
Международный женский день 8 Марта выпадет на среду и разорвет рабочую неделю.
mosquito__2010Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...
GammiPluhподождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...
Vitall2005Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.
Nik3316насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха