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Ретейлеры начали ввозить электронику через параллельный импорт

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Kristina Arustamova / CC BY-SA 4.0

«Связной» стал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт, эту информацию официально подтвердил представитель компании.

Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — пояснили газете «Коммерсантъ» в «Связном».

Устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала спецоперации по защите Донбасса, уточнили в «Связном». Представитель компании отметил, что гарантийное обслуживание будет выполнять сервисный центр, а затраты возьмет на себя дистрибьютор.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В этот список попали товары, поставки которых прекратились в Россию.

В Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

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Экономика #Торговля
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