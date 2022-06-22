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Диетолог подсказала способ сделать «идеальную» окрошку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Окрошку можно сделать «идеальным» с точки зрения диетологии блюдом, если скорректировать состав продуктов, рассказала диетолог Мария Калошина.

Эксперты посоветовала заменить колбасу мясом. Для этого можно взять любой вид мяса, срезать всю видимую часть жира, после чего сварить его или запечь, передает «Общественная служба новостей».

Кроме этого, не следует добавлять слишком много картошки. «Чем больше огурцов и редиски будет в окрошке, тем лучше, хорошо добавить свежую молодую зелень», — подчеркнула она.

Также для полезной окрошки нужно отказаться от кваса в качестве заправки, так как в этом напитке слишком много сахара. Заменить его можно кефиром или минералкой.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

pinta666

у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется