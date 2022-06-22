Диетолог подсказала способ сделать «идеальную» окрошку

Окрошку можно сделать «идеальным» с точки зрения диетологии блюдом, если скорректировать состав продуктов, рассказала диетолог Мария Калошина.

Эксперты посоветовала заменить колбасу мясом. Для этого можно взять любой вид мяса, срезать всю видимую часть жира, после чего сварить его или запечь, передает «Общественная служба новостей».

Кроме этого, не следует добавлять слишком много картошки. «Чем больше огурцов и редиски будет в окрошке, тем лучше, хорошо добавить свежую молодую зелень», — подчеркнула она.

Также для полезной окрошки нужно отказаться от кваса в качестве заправки, так как в этом напитке слишком много сахара. Заменить его можно кефиром или минералкой.