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Дачникам подсказали простой способ спасти огород от засухи

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Sibnet.ru

Чтобы спасти огород от засухи, дачникам достаточно замульчировать почву, посоветовала эксперт по цветочным культурам и растениеводству Марина Патрина.

«Понятно, что овощи и цветы нуждаются в поливе. Вода — это жизнь. Но если вы в определенный отрезок времени не успеваете полить огород, а на дождь надежды нет, замульчируйте почву», — рассказала Патрина изданию «Газета.Ru».

Мульчирование представляет собой укрытие поверхностного слоя почвы. Для этого подойдет свежескошенная трава. Такой травой следует обложить грядки, распределить вокруг стеблей. В результате влага будет удерживаться под защитным слоем.

Помимо сена, можно также использовать спанбонд — нетканый материал, пропускающий воздух и влагу. По словам эксперта, этот лайфхак не только спасет огород от засухи, но и предотвратит появление сорняков.

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