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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Просроченные штрафы ГИБДД спишут автоматически

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Долги за неоплаченные штрафы ГИБДД спишут автоматически — соответствующий закон вступил в силу в понедельник.

Новый способ списания долгов по штрафам обещают применять только для безусловных решений, не требующих личного участия пристава. Искусственный интеллект будет в автоматическом режиме искать счета должников в банках и списывать необходимую сумму как только истечет срок оплаты штрафа.

По закону автомобилисту дается десять дней на обжалование постановления о штрафе и 60 дней на его оплату. После этого должникам грозит арест имущества, а также отказ в праве выезда за границу.

Чтобы избежать ошибок и не списать деньги с полного тезки нарушителя, вводится дополнительная защита: в качестве идентификаторов должников будут учитывать данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, СНИЛС или ИНН.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.