Просроченные штрафы ГИБДД спишут автоматически

Долги за неоплаченные штрафы ГИБДД спишут автоматически — соответствующий закон вступил в силу в понедельник.

Новый способ списания долгов по штрафам обещают применять только для безусловных решений, не требующих личного участия пристава. Искусственный интеллект будет в автоматическом режиме искать счета должников в банках и списывать необходимую сумму как только истечет срок оплаты штрафа.

По закону автомобилисту дается десять дней на обжалование постановления о штрафе и 60 дней на его оплату. После этого должникам грозит арест имущества, а также отказ в праве выезда за границу.

Чтобы избежать ошибок и не списать деньги с полного тезки нарушителя, вводится дополнительная защита: в качестве идентификаторов должников будут учитывать данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, СНИЛС или ИНН.