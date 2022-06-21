Фильм «Флешбэк» с Лиамом Нисоном появился в Wink

Премьера боевика «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в главной роли состоялась в видеосервисе Wink во вторник, 21 июня.

Нисон в фильме сыграл профессионального киллера Алекса Льюиса. Герой вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой моральный кодекс.

Кроме Лиама Нисона в боевике снялись Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Фирон, Арольд Торрес и Тадж Атвал.

Мировая премьера фильма состоялась в конце апреля, в российских кинотеатрах картину показали в мае. Теперь «Флешбэк» можно посмотреть в Wink.