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Фильм «Флешбэк» с Лиамом Нисоном появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Флешбэк»

Премьера боевика «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в главной роли состоялась в видеосервисе Wink во вторник, 21 июня.

Нисон в фильме сыграл профессионального киллера Алекса Льюиса. Герой вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой моральный кодекс.

Кроме Лиама Нисона в боевике снялись Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Фирон, Арольд Торрес и Тадж Атвал.

Мировая премьера фильма состоялась в конце апреля, в российских кинотеатрах картину показали в мае. Теперь «Флешбэк» можно посмотреть в Wink.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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