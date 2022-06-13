Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира

Военные действия на Украине должны закончиться за столом переговоров и возможно Киеву придется для этого пойти на территориальные уступки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», — цитирует РБК генсека НАТО.

Столтенберг отметил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров и что НАТО готова помочь Украине занять наиболее сильную позицию на переговорах с Россией.

В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы остановить российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что Киев не пойдет на отчуждение части территорий. Киев не видит ничего плохого в перемирии с Москвой, однако оно должно привести к «освобождению украинской территории», указал он.