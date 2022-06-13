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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира

Источник:
РБК
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Военные действия на Украине должны закончиться за столом переговоров и возможно Киеву придется для этого пойти на территориальные уступки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», — цитирует РБК генсека НАТО.

Столтенберг отметил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров и что НАТО готова помочь Украине занять наиболее сильную позицию на переговорах с Россией.

В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы остановить российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что Киев не пойдет на отчуждение части территорий. Киев не видит ничего плохого в перемирии с Москвой, однако оно должно привести к «освобождению украинской территории», указал он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

orangeraven

А вы, уважаемый, обещали, кажется, победоносное наступление ВСУ в июне-июле... Вы сами то в это верите?...

Asd10

А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))

orangeraven

Хм... Я вас за язык не тянул... До встречи в августе!