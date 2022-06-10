Омич сфотографировал редкие серебристые облака

Директор Омского планетария Владимир Крупко в соцсетях опубликовал фото редкого природного явления — серебристых облаков.
«Сегодня красивое "Серебро" с чудными облаками.
Здесь и сейчас», — написал Крупко под фото.
Серебристые облака — самые высокие облачные образования в
земной атмосфере. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными
светящимися облаками. Они действительно кажутся серебристыми — светлые, легкие,
прозрачные. Неизвестное раньше явление в земной атмосфере было открыто
сравнительно недавно — в июне 1885 года.
Из чего состоят серебристые облака, пока доподлинно
неизвестно. Они находятся в зоне активного взаимодействия атмосферы Земли с
космическим пространством.
Есть гипотезы, что на появление серебристых облаков влияют
попадающие в атмосферу метеориты, повышенная активность Солнца, посылающего к
Земле заряженные частицы (магнитные бури), и вулканическая активность.
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