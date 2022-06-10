Омич сфотографировал редкие серебристые облака

Директор Омского планетария Владимир Крупко в соцсетях опубликовал фото редкого природного явления — серебристых облаков.

«Сегодня красивое "Серебро" с чудными облаками. Здесь и сейчас», — написал Крупко под фото.

Серебристые облака — самые высокие облачные образования в земной атмосфере. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Они действительно кажутся серебристыми — светлые, легкие, прозрачные. Неизвестное раньше явление в земной атмосфере было открыто сравнительно недавно — в июне 1885 года.

Из чего состоят серебристые облака, пока доподлинно неизвестно. Они находятся в зоне активного взаимодействия атмосферы Земли с космическим пространством.

Есть гипотезы, что на появление серебристых облаков влияют попадающие в атмосферу метеориты, повышенная активность Солнца, посылающего к Земле заряженные частицы (магнитные бури), и вулканическая активность.