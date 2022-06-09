Российский сорт «колы» выпустили на Алтае

Российскую разновидность «колы» выпускают в Алтайском крае, к летнему сезону «Волчихинские напитки» обновили дизайн, сделав его более узнаваемым.

Напиток называется «Уникола» ЛАЙК. Как сообщила пресс-служба компании, теперь его можно купить в бутылке объемом 0,5 литра, а еще его украсили новой яркой этикеткой, напоминающую всем известную Coca-Cola.

Уточняется, что первая партия уже разошлась по Алтайскому краю, скоро продукт появится на полках магазинов традиционной розницы.

«Уникола имеет всемирно признанный вкус напитка, который с успехом воссоздали технологи нашего завода. В его составе вода, натуральный сахарный сироп и вкусо-ароматическая основа. Не содержит в составе кофеин и идеально подходит для приготовления коктейлей», — сказано в сообщении.

Торговая марка «Уникола» существует с 2013 года, ранее она выпускалась только в объеме 1,25 литра.

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» основан в 1932 году. Считается одним из крупнейших производителей пива и безалкогольной продукции в Сибири. Сейчас предприятие называется «Волчихинские напитки».