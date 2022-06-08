Глава Wildberries допустила смену названия компании на русское

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность смены названия компании на русском языке.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме «Неделя российского ретейла 2022» отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями.

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Такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит свою продукцию на территории страны, «чтобы привлечь больше покупателей», приводит РИА Новости слова министра.

Один из участников дискуссии, обращаясь к Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды». «Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — сказала в ответ глава маркетплейса.

Wildberries — российский онлайн-ретейлер. Оборот в 2021-м достиг 844 миллиардов рублей.