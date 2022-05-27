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Wildberries рассказал об условиях возврата товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Wildberries пояснил в каких случаях с покупателя при возврате товара возьмут 100 рублей, а в каких возврат будет бесплатным, сообщает пресс-служба компании.

Недавно появившаяся информация о введении платы в 100 рублей за возврат каждой заказанной единицы взволновала покупателей маркетплейса.

Как пояснила компания, в личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновленный раздел с информацией о покупках, в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров.

«В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за одну вещь. Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток — 100 рублей за одну вещь», — говорится в сообщении.

Информация доступна на сайте, на следующей неделе она также будет представлена и в пользовательских приложениях.

«Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки. Со своей стороны, мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям – которых около 90% на нашей платформе – и бесплатные возвраты»», – говорится в сообщении.

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