Суд отклонил очередную жалобу Навального

Владимирский областной суд в апелляционной инстанции отказал в очередной жалобе Алексея Навального. Оппозиционер пытался оспорить решение признать законной постановку его на учет как склонного к экстремизму.

Ранее администрация «Исправительной колонии №2», где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше», поставила его на профилактический учет как «склонного в совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

В феврале Петушинский районный суд отказался удовлетворять иск Навального о признании незаконным решения колонии. Оппозиционер оспорил данное решение, подав новую апелляцию.

В марте Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в хищении пожертвований и оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ).

В конце мая Навальный стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Его обвиняют в «создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам».