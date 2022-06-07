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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд отклонил очередную жалобу Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Владимирский областной суд в апелляционной инстанции отказал в очередной жалобе Алексея Навального. Оппозиционер пытался оспорить решение признать законной постановку его на учет как склонного к экстремизму.

Ранее администрация «Исправительной колонии №2», где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше», поставила его на профилактический учет как «склонного в совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

В феврале Петушинский районный суд отказался удовлетворять иск Навального о признании незаконным решения колонии. Оппозиционер оспорил данное решение, подав новую апелляцию.

В марте Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в хищении пожертвований и оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ).

В конце мая Навальный стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Его обвиняют в «создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам».

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Топ комментариев

dymys

Правильно сделал, что ушел - быдло понимает лишь силу.

Sovik

ХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.

Asd10

Моё мнение каждый день учитывают. Твоё штоле нет??? Че в миску плеснут, то и хряпаешь???

Asd10

Слегка придурковатый. У вас перебор.