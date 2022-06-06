Древнюю костяную пластину с рисунком охоты нашли в Хакасии

Археологи обнаружили костяную пластину таштыкской культуры с изображением сцены охоты, сообщает ИИМК РАН.

Археологи во время раскопок в рамках Саянской археологической экспедиции обнаружили «плакетку» (пластину) таштыкской культуры II-VI веков настоящего времени с изображениями сцен охоты.



Рисунки нанесены на две стороны костяной пластины, обнаруженной при разборке заполнения хозяйственной ямы. Ранее подобные изображения на деревянных, костяных пластинах и бересте крайне редко встречались только в захоронениях этого времени.



Каждая такая находка становится сенсацией и расширяет наши представления о художественной традиции и быте населения Южной Сибири в начале нашей эры.