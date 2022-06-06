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Древнюю костяную пластину с рисунком охоты нашли в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИИМК РАН

Археологи обнаружили костяную пластину таштыкской культуры с изображением сцены охоты, сообщает ИИМК РАН.

Археологи во время раскопок в рамках Саянской археологической экспедиции обнаружили «плакетку» (пластину) таштыкской культуры II-VI веков настоящего времени с изображениями сцен охоты.

Рисунки нанесены на две стороны костяной пластины, обнаруженной при разборке заполнения хозяйственной ямы. Ранее подобные изображения на деревянных, костяных пластинах и бересте крайне редко встречались только в захоронениях этого времени.

Каждая такая находка становится сенсацией и расширяет наши представления о художественной традиции и быте населения Южной Сибири в начале нашей эры.

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Наука #Наука #Хакасия
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