Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем телеграм-канале после встречи с Шойгу.

Министр обороны попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований. В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил глава Чечни.