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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем телеграм-канале после встречи с Шойгу.

Министр обороны попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований. В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил глава Чечни.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика #Конфликты
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