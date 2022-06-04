Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?

Подключить безлимитный мобильный интернет стало сложнее, многие операторы отказываются от такой услуги или повышают стоимость на архивных тарифах. Почему безлимитный интернет стал дефицитом?

Еще в начале года пользовали стали сталкиваться с повышением цены на мобильных тарифах, в среднем, на 30-60 рублей. Операторы тогда называли это обычной ситуацией на рынке, когда цены корректируются, особенно на архивные тарифы, которые дороже поддерживать. Именно на них чаще всего оставался безлимитный интернет.

Весной снова корректировки. Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Это объяснялось необходимостью снизить нагрузку на иностранное оборудование, которое в период санкций будет сложно заменить.

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», — говорил РБК директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян.

«Мегафон» пошел по пути создания в лимитированных тарифах дополнительных опций безлимитных опций: безлимит на конкретную услугу — на видео или на мессенджеры. При этом еще остались прежние тарифы для модемов, роутеров и планшетов с безлимитным интернетом без ограничения скорости по цене 60 рублей в день. Но если посчитать за месяц, цена уже не такая доступная — 1,8 тысячи рублей.

Брали лишнее

Новые тарифы практически у всех операторов предлагают пакеты до 50-65 ГБ с отдельными безлимитными опциями на просмотр мессенджеров или видео.

«Абоненты архивных безлимитов продолжают пользоваться этими тарифами. Вместе с тем мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Они всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории», — пояснила ситуацию Sibnet.ru пресс-служба Tele2.

По оценкам оператора, основная часть пользователей безлимитов на самом деле не расходует в месяц большие пакеты интернет-трафика.

«Им вполне хватило бы и объема пакетов из нашего разнообразия пакетных предложений, который заточен под запросы любых пользователей. Кроме того, нужное количество гигабайтов легко настроить с помощью функционала конструктора или докупить на площадке "Маркет"», — отмечается в сообщении.

#Интернет Правда и мифы о скорости интернета

У «Билайна» безлимита для новых частных подключений нет с ноября 2021 года. Ранее компания сообщала, что это связанно с тем, что емкость сети LTE имеет физические ограничения.

Чтобы сохранить качество, трафик пользователей проанализировали. Результаты исследования показали, что абсолютное большинство абонентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 ГБ в месяц. А 70% из них укладываются в 20 ГБ и менее.

При этом основной массив трафика приходится на мессенджеры, социальные сети и видеосервисы.

Поэтому компания расширила количество опций с неограниченным трафиком на конкретные, востребованные большинством услуги. Так, например, в тарифе «Близкие люди» безлимитные мессенджеры, соцсети и видеосервисы теперь по умолчанию включены в абонентскую плату вместе с 50 Гб трафика на «остальной интернет». Изменения введены для новых подключений.

«Мы обновили линейку наших тарифов для корпоративных клиентов — теперь в ней не осталось безлимитых тарифов для новых подключений. По нашим расчетам, предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости нашей сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне», — уточнила пресс-служба «Билайна».

При этом у «Билайна» есть ночной безлимитный интернет и возможность платного подключения круглосуточного безлимита на тарифе «Интернет PRO», предназначенном для модемов и роутеров.

Сократили, но не всем

По данным пресс-службы МТС, для абонентов архивных тарифных планов безлимитный мобильный интернет доступен без ограничений.

«На сегодняшний день абоненты МТС в Новосибирской области могут подключить тариф "Для ноутбука" с безлимитным доступом в сеть, а также тарифы для смартфонов, включающие до 60 Гб мобильного интернета, что гораздо выше среднего потребления интернет-трафика», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба оператора.

Для новых абонентов также, как и у других операторов, предлагаются тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям, мессенджерам, а также опции, предоставляющие безлимитный доступ к онлайн-просмотру видеосервисов.

О том, вернутся ли безлимиты, операторы пока не говорят. Скорее всего, будут расширяться линейки тарифов-конструкторов, где пользователь сам настраивает нужные услуги, разнообразные дополнительные опции и варианты докупки пакетов интернета к текущим тарифам.