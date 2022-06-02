Wink откроет трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу

Болельщики футбола смогут посмотреть прямые трансляции с чемпионата Бразилии, видеосервис Wink будет показывать самые интересные матчи.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит с апреля по ноябрь. С начала сезона внимание поклонников игры приковано к клубу «Атлетико Минейро» — действующий чемпион выиграл золото впервые за 50 лет и явно не намерен снова допустить такой большой перерыв.

Весомый вклад в эту победу сделал бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, который стал лучшим игроком прошлого сезона. В чемпионской серии он забил 19 мячей и сделал семь голевых передач.

Ближайший матч с его участием Wink покажет в прямом эфире 5 июня в 21.30 (мск). Против «Атлетико Минейро» на свой домашний стадион в Сан-Паулу выйдет ближайший конкурент — «Палмейрас», который после восьми сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей Чемпионата Бразилии по футболу можно посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink.