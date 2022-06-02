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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила на Украине неуязвимые для ПЗРК штурмовики

Источник:
ТАСС
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Фото: Andrei Shmatko / CC BY-SA 4.0

Российская авиация применяет в спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, защищенные от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) бортовым комплексом обороны «Витебск», сказал ТАСС источник в военных кругах.

Эта модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и на Донбассе, уточнил источник. «Эти комплексы ["Витебск"], размещенные в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета Су-25СМ3, показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами», — добавил он.

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Модификация Су-25СМ3 получила прицельно-навигационный комплекс СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест») с системой спутниковой навигации. Он позволяет повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия. Боевая эффективность самолета увеличилась в три раза.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» защищает воздушное судно от ПЗРК с помощью постановки оптических, радиоэлектронных помех и отстрела ложных целей-ловушек.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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