Россия применила на Украине неуязвимые для ПЗРК штурмовики

Российская авиация применяет в спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, защищенные от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) бортовым комплексом обороны «Витебск», сказал ТАСС источник в военных кругах.

Эта модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и на Донбассе, уточнил источник. «Эти комплексы ["Витебск"], размещенные в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета Су-25СМ3, показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами», — добавил он.

Модификация Су-25СМ3 получила прицельно-навигационный комплекс СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест») с системой спутниковой навигации. Он позволяет повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия. Боевая эффективность самолета увеличилась в три раза.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» защищает воздушное судно от ПЗРК с помощью постановки оптических, радиоэлектронных помех и отстрела ложных целей-ловушек.