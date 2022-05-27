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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боевая фантастика: как работают лазеры «Задира» и «Пересвет»

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Российский боевой лазерный комплекс «Пересвеет»
Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет»
Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY-SA 4.0
Боевые лазеры еще недавно ассоциировались с фантастическими фильмами, вроде «Звездных войн». Но на днях российская армия их применила в реальности. Боевое крещение на Украине прошел лазерный комплекс «Задира». Как работает такое оружие и в чем его революционность?

Российские боевые лазеры могут «абсолютно свободно сбивать беспилотники различного класса», сообщил в эфире Первого канала вице-премьер Юрий Борисов. 

Его спросили, используются ли подобные системы в ходе спецоперации на Украине. «Да, первые образцы уже используются», — ответил он. Речь идет о комплексах «Задира», уточнил вице-премьер.

Три года назад министр обороны Шойгу говорил, что в ближайшей перспективе армия и флот должны получить «совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на лазерной энергии».

Лазерный луч

Слово «лазер» — это аббревиатура. С английского расшифровывается как Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «усиление света посредством вынужденного излучения».

Лазерный луч от обычного пучка света отличается частотой и длиной волны. Иными словами, фотоны в луче колеблются в унисон (в пучке света  в разнобой). Благодаря этому лазер может фокусироваться в точку невероятно малого размера и переносить колоссальную энергию.

Первый действующий лазер был создан в 1960 году. С тех пор на его основе разработано множество технологий. Он стал резать металлы в производстве, заменил скальпель в медицине. Его стали применять для иллюминации городов и депиляции в косметологии. Он добрался до быта в форме лазерных дисководов и указок.

А вот военные долго думали, как подступиться к лазеру. У лазерного луча оказались свои плюсы и минусы.

Плюсы:

— Экономия. Лазерный луч может заменить дорогостоящие ракеты;

— Мгновенный перенос огня. Может уничтожать сверхманевренные цели и моментально переключаться с одной цели на другую;

— Неограниченность боекомплекта. Может вести огонь пока есть энергия;

— Отсутствие сопутствующего ущерба. Может точечно уничтожать цели без взрыва и осколков.

Минусы:

— Энергопотребление. Системе нужен отдельный и очень мощный источник энергии;

— Габариты и ограниченная мобильность. Мощные лазеры — громоздкие комплексы;

— Метеозависимость. Туман, дым, облака, дождь, снег резко снижают эффективность лазерного луча.

Военная карьера

США и СССР в 1970-е годы изучали возможность создания лазерного оружия для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. Конструкторы столкнулись с техническими трудностями, и направление было свернуто.

В 1980-е лазеры были перенаправлены на борьбу со спутниками. Это направление оказалось более перспективным. Соединенные Штаты разработали несколько проектов в рамках так называемых «звездных войн».

Оснащенный боевым лазером самолет-лаборатория А-60
Оснащенный боевым лазером самолет-лаборатория А-60
Фото: Wikipedia

Отечественные конструкторы для борьбы с космическими аппаратами военного назначения создали программу «Сокол-Эшелон». Лазерное оружие разместили на самолете А-60, созданном на базе транспортника Ил-76МД.

Соединенные Штаты и Советский Союз занимались и менее глобальными проектами. Разрабатывались наземные комплексы тактического звена для работы непосредственно на поле боя. Так, в СССР создали системы 1К11 «Стилет», СЛК «Сангвин», 1К17 «Сжатие». Эти работы велись в строгой секретности, поэтому о них мало что известно.

Лазерный комплекс 1К17 «Сжатие» на базе танка Т-80
Лазерный комплекс 1К17 «Сжатие» на базе танка Т-80
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

В наши дни работы по созданию боевых лазеров подстегнуло массовое появление разного рода беспилотников. Уничтожение дронов стало нетривиальной задачей для ПВО. На дешевые квадрокоптеры сейчас приходиться расходовать зенитные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов.

В ходе эволюции военных лазеров они разделись на два класса. Ослепляющие — они выводят из строя оптико-электронные системы различных боевых машин. И уничтожающие — физически разрушают цель.

«Пересвет»

К первому классу лазеров относится комплекс «Пересвет». Он представляет собой элемент эшелонированной системы ПВО, предназначенной для борьбы с высокоточным вооружением с оптико-электронным наведением. Такими, к примеру, являются американские крылатые ракеты.

Принцип действия «Пересвета» основан на засвечивании и выведении из строя оптических систем мощным лазерным лучом. Он ослепляет крылатые ракеты и сбивает их с курса.

Комплекс способен выводить из строя даже электронику разведывательных спутников, расположенных на орбитах до 1500 километров. Эффективен и против обычных беспилотников.

По оценкам экспертов, «Пересвет» может использоваться для маскировки стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет. В 2019 году он встал на боевое дежурство для прикрытия мобильных ракетных комплексов «Ярс».

«Задира»

Комплекс «Задира» относится ко второму классу лазеров. Как сказал Борисов, в отличие от «Пересвета», он способен не только ослеплять цель, но и прожигать ее. Благодаря чему можно не расходовать дорогостоящие ракеты типа зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» и «Тор».

По словам Борисова, сейчас промышленность серийно производит лазерные системы, позволяющие «осуществлять тепловое поражение различных средств». Комплекс уничтожит цель за пять километров. «В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», — отметил он.

Реальность такова, что традиционные системы вооружений практически исчерпали потенциал развития. Будущее за оружием, основанным на новых физических принципах. И боевые лазеры уже реальность.

По словам вице-премьера, следом идет «электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену обычному вооружению в ближайшее десятилетие».

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VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Иркут 69

Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

krasprol

Тупое следование за константиновым опасно.