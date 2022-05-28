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Wildberries снова изменил условия возврата товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries вновь изменил условия возврата товаров. Теперь за отказ от товара потребителям придется заплатить от 50 до 100 рублей.

Так, 100 рублей будут удерживаться независимо от процента и суммы выкупа с жителей Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока, пишет Forbes со ссылкой на письмо руководства сотрудникам площадки.

Для жителей других городов будут действовать другие правила. При сумме выкупа менее 5 тысяч рублей или проценте выкупа менее 15% жители остальных регионов России заплатят за возврат или отказ 50 рублей.

Если товар не был востребован по сроку хранения и был автоматически отменен, клиент будет вынужден заплатить 100 рублей вне зависимости от региона проживания.

Ранее пользователи пожаловались, что Wildberries стал массово применять «штрафы» за возврат товара в размере 100 рублей. Официальный представитель компании заявил, что возвратный тариф действует только для покупателей с высокой долей возвратов и затрагивает 10% клиентов. 

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Alhazred

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