Wildberries снова изменил условия возврата товаров

Маркетплейс Wildberries вновь изменил условия возврата товаров. Теперь за отказ от товара потребителям придется заплатить от 50 до 100 рублей.

Так, 100 рублей будут удерживаться независимо от процента и суммы выкупа с жителей Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока, пишет Forbes со ссылкой на письмо руководства сотрудникам площадки.

Для жителей других городов будут действовать другие правила. При сумме выкупа менее 5 тысяч рублей или проценте выкупа менее 15% жители остальных регионов России заплатят за возврат или отказ 50 рублей.

Если товар не был востребован по сроку хранения и был автоматически отменен, клиент будет вынужден заплатить 100 рублей вне зависимости от региона проживания.

Ранее пользователи пожаловались, что Wildberries стал массово применять «штрафы» за возврат товара в размере 100 рублей. Официальный представитель компании заявил, что возвратный тариф действует только для покупателей с высокой долей возвратов и затрагивает 10% клиентов.