ЛДПР выбрала нового вождя

Руководителем высшего совета либерал-демократов избран новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, решение принято на внеочередном съезде партии.

Его кандидатуру поддержали 86 делегатов от 85 региональных отделений. Избрание председателя было единственным пунктом повестки съезда, другие кадровые вопросы на нем не обсуждались.

После избрания председателем партии Леонид Слуцкий поблагодарил всех проголосовавших за его кандидатуру и заверил собравшихся, что задачи, поставленные перед партийцами Владимиром Жириновским, будут реализованы.

«Он в памяти и сердце каждого из нас, а эти 40 дней после его смерти стали для нас проверкой на спаянность, сплоченность и умение работать вместе», — подчеркнул Слуцкий.

После смерти бессменного лидера партии Владимира Жириновского Леонида Слуцкого 18 мая избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Впервые Слуцкий стал депутатом Госдумы в 1999 году по списку объединения «Блок Жириновского».