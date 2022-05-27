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Российским олигархам предложат «откупиться» от санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mmarchin

Запад обсуждает идею предоставить российским олигархам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины.

Инициативу выдвинул заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече с коллегами из стран «Большой семерки», передает Associated Press со ссылкой на источники.

Инициатива также обсуждалась с украинской стороной. Пока это лишь идея, но страны Запада проявили к ней интерес, так как вопрос восстановления Украины стоит очень остро.

Западные страны ввели ряд санкций против российских бизнесменов в ответ на начало спецоперации России на Украине. В общей сложности под санкции попали более 1 тысячи человек, в числе которых более 30 олигархов.

Тема: Военная операция на Украине
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