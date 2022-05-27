Шесть комплексов ТКО построят в Новосибирской области

Российский экологический оператор построит шесть комплексных объектов по обращению с отходами в Новосибирской области мощностью более 900 тысяч тонн в год, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Планируется, что все проекты будут реализованы на основе концессий. Два проекта — это крупные объекты для нужд Новосибирска и прилегающих муниципальных образований мощностью 800 тысяч тонн в год.

Менее крупные четыре объекта (в Татарском, Тогучинском, Каргатском и Куйбышевском районах) обеспечат закрытие потребностей оставшихся районов Новосибирской области. Общая стоимость перспективных объектов в Новосибирской области оценивается в 9,4 миллиарда рублей.

Конкурсы на право заключения концессионных соглашений планируется объявить в июне 2022 года, сами концессионные соглашения могут быть заключены уже в октябре этого года. Все объекты могут быть созданы уже в середине 2024 года.

Ранее власти региона расторгли концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС»), предусматривавшее создание двух мусоросортировочных комплексов. За шесть лет не было построено ни одного комплекса.