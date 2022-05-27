Чат для зрителей появился у спортивных каналов Wink

Пользователи видеосервиса Wink теперь могут обсуждать спортивные программы. Для этого создан специальный чат.

Чат появился в разделе спортивных ТВ-каналах Wink на ПК или в браузере смартфона. Чтобы стать участником обсуждения, нужно зайти в аккаунт Wink, выбрать канал, например, «Матч ТВ». Вверху справа над эфирной сеткой появится опция «Открыть чат».

Регистрироваться в чате дополнительно не нужно. Достаточно ввести имя (ник) и выбрать аватар. В чате пользователи могут переписываться с другими зрителями канала, делиться эмоциями, задавать друг другу вопросы. Также в арсенале есть разнообразные эмодзи.

Видеосервис Wink открывает пользователям доступ к интерактивному ТВ, огромной коллекции фильмов, сериалов, аудиокниг, прямых спортивных трансляций и другому информационному, развлекательному и образовательному контенту.