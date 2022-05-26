Инвестор переделает теплицу для тюльпанов под выращивание картофеля

Компания «Новый путь», планирующая построить теплицу для выращивания тюльпанов в Тогучинском районе Новосибирской области, сделает комплекс для выращивания семян картофеля, сообщает Агентство инвестиционного развития региона.

В условиях антироссийских санкций резидент решил сделать акцент на выращивании посадочного материала. В первую очередь, луковиц тюльпанов, а также элитного картофеля. Технологии, кстати, схожи. Других таких производителей в Сибири практически нет. А потребность в луковицах огромна.



Первоначально проект предусматривал выращивание 1 миллиона тюльпанов на срез к 8 марта. В другое время теплицу планировалось использовать для выращивания рассады и овощей.



«Только представьте, сколько посевного материала завозилось из Голландии. Сейчас поставки очень ограничены. Мы уже пробовали выращивать луковицы для себя, так что компетенции у нас есть. Первоначально продолжим выращивать луковицы для своих нужд, но в больших объемах, а затем масштабируем процесс. Кроме того, займемся выращиванием посадочного материала элитного картофеля», — рассказал Виктор Шунков.



Мы посмотрели, что технология выращивания элитных клубней картофеля предусматривает выращивание первого поколения в теплице. Затем севок высаживается в грунт, а еще через год получаются элитные клубни.



Приступить к выращиванию картофеля компания рассчитывает в конце мая. В 2024 году предприятие рассчитывает производить уже 500 килограммов семенного картофеля.

По луковицам тюльпанов план – порядка 1 миллиона в год. Строительство большой теплицы площадью 3,5 тысяч квадратных метров на ТОСЭР резидент начнет в 2022 году. Пока производство располагается на небольшой площади в Тогучинском районе.



