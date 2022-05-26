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Падение мальчика на самокате в Енисей попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Мальчик на самокате катался на набережной и упал в реку Енисей, его кинулась спасать мама и очевидец, но затем всех троих вытащил прохожий.

На кадрах видно, что ребенок ехал на самокате и упал в реку. Затем мама прыгнула в воду вслед за сыном. Их бросились спасать двое мужчин — рабочий и случайный очевидец Роман Назаров.

Назаров рассказал, что прыгнул в воду, чтобы помочь им выбраться. Ему пришилось помогать всем троим.

«У меня у самого сын, я сам отец. Любой бы родитель сиганул. Нырнули, сначала ребенка вытащил, потом мать и парнишку. Парнишка, который там был, запутался в сетке», — сказал он «Проспекту мира».

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