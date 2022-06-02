Как выбрать газонокосилку: подробный гид

Чтобы ухаживать за газоном или лужайкой, нужна газонокосилка. Но выбрать этого механического помощника непросто — дачникам предлагают сотни моделей, от ручных триммеров до мощных самоходных «комбайнов». Как не ошибиться с покупкой?
Каждый тип газонокосилок предназначен для конкретных задач. Поэтому в первую очередь нужно оценить размер и сложность участка, а затем изучить технические характеристики подходящей модели. Разбираемся вместе с экспертами компании «Лесотех54», дилерским центром легендарной техники STIHL.
Какие газонокосилки бывают
Газонокосилки по типу питания делятся на бензиновые, аккумуляторные или электрические. У каждого типа есть свои особенности. Чтобы определиться, нужно задать себе несколько вопросов: что важнее в эксплуатации: отсутствие провода, мощность или низкий уровень шума?
Бензиновые газонокосилки в среднем намного мощнее и производительнее. Они также не зависят от наличия электроснабжения, у них высокая мобильность. Оптимальны для длительного кошения на крупных участках и участках со сложным рельефом.
Но они самые тяжелые, требуют регулярной заправки, в работе выделяют выхлопные газы. Кроме этого, стоимость бензиновых газонокосилок в среднем в два раза выше электрических.
Аккумуляторные газонокосилки позволяют косить газон без кабеля, работают на мощных литий-ионных аккумуляторах. Они мобильны, легко управляются, обладают низким уровнем шума.
Однако сеанс автономной работы колеблется в пределах 20-60 минут, поэтому в некоторых случаях заряда аккумуляторов может не хватить на весь газон. Кроме этого, стоимость таких газонокосилок сопоставима с бензиновыми.
Электрические газонокосилки простые в обслуживании, отлично
подходят для тихой работы без вредных выбросов. В сравнении с бензиновыми и
аккумуляторными они самые легкие и дешевые. Главный нюанс — площадь обработки ограничивается длиной кабеля, что не подходит для очень больших участков.
Как выбрать мощность газонокосилки
Мощность — важная характеристика газонокосилки. Чем она выше, тем лучше мотор поддерживает обороты под возрастающей нагрузкой. Если участок небольшой и ровный, электрической газонокосилке достаточно мощности до 1,2 кВт, а бензиновой — до 2,6 л.с.
Для газонов средней площади подойдет электрическая газонокосилка с двигателем мощностью 1,2–1,6 кВт или бензиновая с порядка 3 л.с. Самые производительные бензиновые устройства обладают мощностью выше 4 л.с.Самоходные газонокосилки оптимальны для женщин и пожилых людей — не нужно толкать агрегат, достаточно направлять его в нужную сторону. Привод может быть задним или передним. Передний идеален для «извилистых» газонов: можно повернуть газонокосилку, надавив на ручку и приподняв передние колеса.
Еще один важный параметр – ширина скашивания. Чем он больше, тем меньше проходов потребуется для стрижки лужайки. Например, для небольшого газона площадью менее 5 соток достаточно ширины скашивания в 33—37 сантиметров.
Если площадь газона порядка 10 соток, оптимальной будет ширина скашивания в 40–45 сантиметров. Для самых больших участков потребуется газонокосилка с шириной скашивания от 46 сантиметров. Обычно чем выше мощность устройства, тем ширина скашивания больше.
Как подобрать сетевой шнур для газонокосилки
Выбор необходимо начинать с определения территории кошения. Длины удлинителя должно хватать, чтобы свободно дотягиваться до самых отдаленных мест участка. Например, для участка в 5 соток потребуется минимум 50-метровый шнур.
Шнур должен заканчиваться единственным розеточным гнездом, иначе его будет неудобно тянуть по траве. Выбирать сечение провода нужно в зависимости от технических характеристик газонокосилки.
- 0,75 квадратных миллиметров для маломощной техники до 1,5 кВт
- 1,00 квадратных миллиметров для косилки от 1,6 до 2,5 кВт
- 1,5 кв. квадратных миллиметров для крупногабаритных газонокосилок с мощностью от 2,6 до 3,5 кВт
Розетка удлинителя должна соответствовать европейскому стандарту, быть литой, обрезиненной, с повышенным классом защиты от влаги. Желательно выбирать модели удлинителей с заземлением.
Зачем нужна технология мульчирования
Некоторые газонокосилки имеют дополнительную опцию мульчирования, благодаря который трава не только срезается, но и максимально измельчается, а затем возвращается на газон равномерным слоем.
Такой слой способствует сохранению влажности грунта, предохраняет корни от нагрева при жаре, защищает почву от эрозии, улучшает ее качество и поставляет ценные органические питательные вещества. Кроме того, срезанная трава блокирует сорняки.
Важнейшие питательные вещества мульчи:
- Азот. Способствует росту и ярко-зеленому цвету травы
- Фосфор. Укрепляет корни растений
- Калий. Делает газон устойчивыми к засухе, холоду, болезням
Высвобождение питательных веществ из мульчи происходит равномерно и медленно, представляя собой непрерывный процесс. Кошение с мульчированием также уменьшает образование газонного войлока благодаря лучшему росту трав.
Владелец газонокосилки с функцией мульчирования также экономит время — ему не нужно делать перерывы, чтобы опустошить травосборник или собирать скошенную траву по всему участку.
Особенности газонокосилок STIHL
STIHL — немецкая семейная компания, один из лидеров рынка инструментов для ухода за садом. Как и полагается лидерам, газонокосилки STIHL обладают фирменными особенностями, которые делают устройства более удобными и надежными на фоне конкурентов.
STIHL-канал. Особое аэродинамическое строение деки — результат работы целой команды австрийских инженеров. Обеспечивает наилучшую аэродинамику для выхода травы в травосборник.
Запатентованный травосборник. Изготавливается из прочного износостойкого полимера и имеет встроенный индикатор наполненности. Проход воздуха разработан так, что трава и пыль не выдуваются на пользователя, внутри обеспечивается максимальное сжатие травы.
Технология ReadyStart/SmartChoke. Двигатель легко запускается при любой температуре, так как воздушная заслонка всегда находится в правильном положении: когда двигатель холодный, она закрыта, по мере нагревания термостат постепенно переводит воздушную заслонку в открытое положение, обеспечивая оптимальный состав топливной смеси.
Многофункциональный нож. Имеет прекрасные характеристики захвата травы и мульчирования. Состоит из двух частей, которые легко разделяются для заточки. Мульчирующим ножом можно работать с установленным травосборником. В этом случае плотность заполнения травосборника будет ниже, чем при работе с обычным ножом.
Ножи с закрылками. Закрылки создают мощный аэродинамический поток воздуха, под действием которого трава лучше захватывается, срезается и отправляется в травосборник. Благодаря этой форме и сбалансированности конструкции снижается уровень шума и вибраций.
Vario привод. Скорость газонокосилки можно просто и точно устанавливать при помощи рукоятки на ручке. Более широкий диапазон регулировки скорости позволяет каждому потребителю подобрать комфортную скорость работы.
Регулируемая монорукоятка. Монорукоятка позволяет без труда снимать и устанавливать травосборник. Кроме того, она регулируется по высоте для людей разного роста. Для компактного хранения и транспортировки она складывается вперед.
Центральная регулировка высоты скашивания. Изменение высоты скашивания одним движением без дополнительной настройки.
Антивибрационные элементы. Отделяют двигатель от корпуса и рукоятки. Это снижает вибрации в области рукоятки, что облегчает работу пользователя.
Почему триммера недостаточно
Ручной триммер способен добраться до участков, которые газонокосилка обработать не сможет. Он оптимален для кошения территории у бордюров и заборов, вокруг деревьев, кустарников и прочих зеленых насаждений.
Однако если скашивать весь участок триммером, красивый ровный газон не получить, так как струна вырывает молодые побеги и оставляет неровности. Кроме этого, обработка даже нескольких соток потребует значительных физических усилий.
Как правильно косить газон
Специалисты рекомендуют работать в сухую, но не слишком жаркую погоду. Перед кошением нужно очистить газон от мусора, если он присутствует. Траву следует укорачивать максимум на одну треть, идеальная высота газона — от 3,5 до 5 сантиметров.
Если газон долго не стригли, и трава стала очень высокой, лучше пройтись по нему несколько раз, каждый раз срезая понемногу. В ином случае есть риск испортить газон. Перемещать газонокосилку следует, слегка перекрывая полосы.
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