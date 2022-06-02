Как выбрать газонокосилку: подробный гид

Чтобы ухаживать за газоном или лужайкой, нужна газонокосилка. Но выбрать этого механического помощника непросто — дачникам предлагают сотни моделей, от ручных триммеров до мощных самоходных «комбайнов». Как не ошибиться с покупкой?

Каждый тип газонокосилок предназначен для конкретных задач. Поэтому в первую очередь нужно оценить размер и сложность участка, а затем изучить технические характеристики подходящей модели. Разбираемся вместе с экспертами компании «Лесотех54», дилерским центром легендарной техники STIHL.

Какие газонокосилки бывают

Газонокосилки по типу питания делятся на бензиновые, аккумуляторные или электрические. У каждого типа есть свои особенности. Чтобы определиться, нужно задать себе несколько вопросов: что важнее в эксплуатации: отсутствие провода, мощность или низкий уровень шума?

Бензиновые газонокосилки в среднем намного мощнее и производительнее. Они также не зависят от наличия электроснабжения, у них высокая мобильность. Оптимальны для длительного кошения на крупных участках и участках со сложным рельефом.

Но они самые тяжелые, требуют регулярной заправки, в работе выделяют выхлопные газы. Кроме этого, стоимость бензиновых газонокосилок в среднем в два раза выше электрических.

Фото: © предоставлено компанией «Лесотех54»

Аккумуляторные газонокосилки позволяют косить газон без кабеля, работают на мощных литий-ионных аккумуляторах. Они мобильны, легко управляются, обладают низким уровнем шума.

Однако сеанс автономной работы колеблется в пределах 20-60 минут, поэтому в некоторых случаях заряда аккумуляторов может не хватить на весь газон. Кроме этого, стоимость таких газонокосилок сопоставима с бензиновыми.

Электрические газонокосилки простые в обслуживании, отлично подходят для тихой работы без вредных выбросов. В сравнении с бензиновыми и аккумуляторными они самые легкие и дешевые. Главный нюанс — площадь обработки ограничивается длиной кабеля, что не подходит для очень больших участков.



Как выбрать мощность газонокосилки

Мощность — важная характеристика газонокосилки. Чем она выше, тем лучше мотор поддерживает обороты под возрастающей нагрузкой. Если участок небольшой и ровный, электрической газонокосилке достаточно мощности до 1,2 кВт, а бензиновой — до 2,6 л.с.

Для газонов средней площади подойдет электрическая газонокосилка с двигателем мощностью 1,2–1,6 кВт или бензиновая с порядка 3 л.с. Самые производительные бензиновые устройства обладают мощностью выше 4 л.с.

Самоходные газонокосилки оптимальны для женщин и пожилых людей — не нужно толкать агрегат, достаточно направлять его в нужную сторону. Привод может быть задним или передним. Передний идеален для «извилистых» газонов: можно повернуть газонокосилку, надавив на ручку и приподняв передние колеса.

Еще один важный параметр – ширина скашивания. Чем он больше, тем меньше проходов потребуется для стрижки лужайки. Например, для небольшого газона площадью менее 5 соток достаточно ширины скашивания в 33—37 сантиметров.

Фото: © предоставлено компанией «Лесотех54»

Если площадь газона порядка 10 соток, оптимальной будет ширина скашивания в 40–45 сантиметров. Для самых больших участков потребуется газонокосилка с шириной скашивания от 46 сантиметров. Обычно чем выше мощность устройства, тем ширина скашивания больше.

Как подобрать сетевой шнур для газонокосилки

Выбор необходимо начинать с определения территории кошения. Длины удлинителя должно хватать, чтобы свободно дотягиваться до самых отдаленных мест участка. Например, для участка в 5 соток потребуется минимум 50-метровый шнур.

Шнур должен заканчиваться единственным розеточным гнездом, иначе его будет неудобно тянуть по траве. Выбирать сечение провода нужно в зависимости от технических характеристик газонокосилки.

0,75 квадратных миллиметров для маломощной техники до 1,5 кВт

1,00 квадратных миллиметров для косилки от 1,6 до 2,5 кВт

1,5 кв. квадратных миллиметров для крупногабаритных газонокосилок с мощностью от 2,6 до 3,5 кВт

Розетка удлинителя должна соответствовать европейскому стандарту, быть литой, обрезиненной, с повышенным классом защиты от влаги. Желательно выбирать модели удлинителей с заземлением.

Зачем нужна технология мульчирования

Некоторые газонокосилки имеют дополнительную опцию мульчирования, благодаря который трава не только срезается, но и максимально измельчается, а затем возвращается на газон равномерным слоем.

Такой слой способствует сохранению влажности грунта, предохраняет корни от нагрева при жаре, защищает почву от эрозии, улучшает ее качество и поставляет ценные органические питательные вещества. Кроме того, срезанная трава блокирует сорняки.

Важнейшие питательные вещества мульчи:

Азот. Способствует росту и ярко-зеленому цвету травы

Фосфор. Укрепляет корни растений

Калий. Делает газон устойчивыми к засухе, холоду, болезням

Высвобождение питательных веществ из мульчи происходит равномерно и медленно, представляя собой непрерывный процесс. Кошение с мульчированием также уменьшает образование газонного войлока благодаря лучшему росту трав.

Владелец газонокосилки с функцией мульчирования также экономит время — ему не нужно делать перерывы, чтобы опустошить травосборник или собирать скошенную траву по всему участку.

Особенности газонокосилок STIHL

STIHL — немецкая семейная компания, один из лидеров рынка инструментов для ухода за садом. Как и полагается лидерам, газонокосилки STIHL обладают фирменными особенностями, которые делают устройства более удобными и надежными на фоне конкурентов.

STIHL-канал. Особое аэродинамическое строение деки — результат работы целой команды австрийских инженеров. Обеспечивает наилучшую аэродинамику для выхода травы в травосборник.

Запатентованный травосборник. Изготавливается из прочного износостойкого полимера и имеет встроенный индикатор наполненности. Проход воздуха разработан так, что трава и пыль не выдуваются на пользователя, внутри обеспечивается максимальное сжатие травы.

Технология ReadyStart/SmartChoke. Двигатель легко запускается при любой температуре, так как воздушная заслонка всегда находится в правильном положении: когда двигатель холодный, она закрыта, по мере нагревания термостат постепенно переводит воздушную заслонку в открытое положение, обеспечивая оптимальный состав топливной смеси.

Многофункциональный нож. Имеет прекрасные характеристики захвата травы и мульчирования. Состоит из двух частей, которые легко разделяются для заточки. Мульчирующим ножом можно работать с установленным травосборником. В этом случае плотность заполнения травосборника будет ниже, чем при работе с обычным ножом.

Фото: © предоставлено компанией «Лесотех54»

Ножи с закрылками. Закрылки создают мощный аэродинамический поток воздуха, под действием которого трава лучше захватывается, срезается и отправляется в травосборник. Благодаря этой форме и сбалансированности конструкции снижается уровень шума и вибраций.

Vario привод. Скорость газонокосилки можно просто и точно устанавливать при помощи рукоятки на ручке. Более широкий диапазон регулировки скорости позволяет каждому потребителю подобрать комфортную скорость работы.

Регулируемая монорукоятка. Монорукоятка позволяет без труда снимать и устанавливать травосборник. Кроме того, она регулируется по высоте для людей разного роста. Для компактного хранения и транспортировки она складывается вперед.

Центральная регулировка высоты скашивания. Изменение высоты скашивания одним движением без дополнительной настройки.

Антивибрационные элементы. Отделяют двигатель от корпуса и рукоятки. Это снижает вибрации в области рукоятки, что облегчает работу пользователя.

Почему триммера недостаточно

Ручной триммер способен добраться до участков, которые газонокосилка обработать не сможет. Он оптимален для кошения территории у бордюров и заборов, вокруг деревьев, кустарников и прочих зеленых насаждений.

Однако если скашивать весь участок триммером, красивый ровный газон не получить, так как струна вырывает молодые побеги и оставляет неровности. Кроме этого, обработка даже нескольких соток потребует значительных физических усилий.

Как правильно косить газон

Специалисты рекомендуют работать в сухую, но не слишком жаркую погоду. Перед кошением нужно очистить газон от мусора, если он присутствует. Траву следует укорачивать максимум на одну треть, идеальная высота газона — от 3,5 до 5 сантиметров.

Если газон долго не стригли, и трава стала очень высокой, лучше пройтись по нему несколько раз, каждый раз срезая понемногу. В ином случае есть риск испортить газон. Перемещать газонокосилку следует, слегка перекрывая полосы.