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Ледоход на закате в Дудинке сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Ледоход начался на севере Красноярского края, местные жители сняли красивые кадры мощного природного явления на закате.

Ледоход начался в понедельник. Кромка льда уже находится на участке Потапово – Дудинка, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. После ледохода в городе откроется пассажирская речная навигация. 

В связи с подъемом воды и начавшимся движением льда жителям надо быть осторожными на берегу, не кататься на льдинах.

История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.

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