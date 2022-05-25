Ледоход на закате в Дудинке сняли на видео

Ледоход начался на севере Красноярского края, местные жители сняли красивые кадры мощного природного явления на закате.

Ледоход начался в понедельник. Кромка льда уже находится на участке Потапово – Дудинка, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. После ледохода в городе откроется пассажирская речная навигация.

В связи с подъемом воды и начавшимся движением льда жителям надо быть осторожными на берегу, не кататься на льдинах.

История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.