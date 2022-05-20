Дожди и грозы ожидаются в выходные в Забайкалье

Дожди и грозы с порывистым ветром ожидаются в выходные в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В субботу сохранится теплая, преимущественно без осадков погода. Дневная температура повысится до 24-29 градусов, по северным районам при облачности составит 14-19 градусов. Преобладающая температура ночью будет 5-10 градусов, местами по северным и восточным районам от ноля до плюс 5 градусов.

В воскресенье на большей территории края пройдут дожди, наиболее интенсивные по северным, центральным и восточным районам. Днем ожидаются грозы и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью при увеличении облачности составит 6-11 градусов тепла, при прояснении 1-6 градусов. Дневная температура понизится до 20-25 градусов, по западным, северным и местами восточным районам до 13-18 градусов тепла.