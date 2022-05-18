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Финны и шведы вступают в НАТО: почему России рано бояться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy
Швеция и Финляндия на фоне российской военной спецоперации на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Грозит ли России северная экспансия альянса и что ответила Москва?

Североатлантический альянс был основан после начала холодной войны в апреле 1949 года в рамках доктрины сдерживания СССР. Первоначально в него входило 12 государств. Сейчас в НАТО входят 30 стран.

Россия в окружении?

Швеция была нейтральной страной порядка 200 лет, Финляндия — больше 75. Именно поэтому граница России с Финляндией исторически являлась одной из самых демилитаризованных районов страны без серьезной военной инфраструктуры.

Теперь все изменится — Финляндия в случае принятия в члены альянса станет первым государством НАТО из дальнего зарубежья, которое имеет протяженную сухопутную границу с Россией.

Немаловажно, что буквально в нескольких десятках километров от этой границы расположен Санкт-Петербург — второй по значимости город России. Кроме этого, меняется статус Балтийского моря, северная часть которого пока еще считается нейтральной с военной точки зрения.

При этом переоценивать угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО все же не стоит. Вооруженные силы этих стран малочисленны и сами по себе не представляют значительной угрозы.

В целом реакция России на решение северных соседей оказалась сдержанной. Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая заявил, что сам факт расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции для России непосредственной угрозы не создает.

Однако риски многократно возрастут, если на территории Швеции и Финляндии появится инфраструктура альянса. Главная угроза — размещение вблизи российских границ ракетных систем и ядерного оружия. Правда, пока такие планы Хельсинки и Стокгольм отрицают.

Современные цели НАТО

После распада СССР альянс сосредоточился на коллективной безопасности. Его участники обязаны помогать друг другу военными и политическими средствами, если кто-то из них столкнется с внешней угрозой, этот пункт считается основным и содержится в пятой статье устава НАТО.

При этом главным противником члены альянса все чаще называют Россию. В 1999 году начался процесс расширения НАТО на восток — членами организации стали Венгрия, Польша и Чехия. В течение нескольких лет после этого в альянс приняли Албанию, Хорватию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению.

В 2017 году в НАТО вошла Черногория, в 2020 году — Северная Македония. После принятия в альянс Финляндии и Швеции в Евросоюзе останется всего четыре государства, которые не являются членами НАТО: Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта.

Самые болезненные для Кремля планы вступления в НАТО Грузии и Украины — бывших советских республик, непосредственно граничащих с Россией. В частности, Киев даже включил положение о намерении попасть в НАТО в свою Конституцию.

Путин в декабре 2019 года заявил: «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны».

Когда произойдет расширение

Заявку Финляндии и Швеции, поданную 18 мая, должен рассмотреть Североатлантический совет, после чего решение обязаны ратифицировать все 30 стран альянса. Предполагается, что процедура впервые в истории пройдет по ускоренной схеме и займет всего несколько месяцев, хоты обычно длится несколько лет.

Впрочем, на деле ситуация сложнее — против вступления двух новых стран Турция, которая угрожает заблокировать процесс. По данным Bloomberg, в обмен на изменение своей позиции Анкара требует выполнить сразу несколько условий.

В частности, Финляндия и Швеция должны официально отказаться от сотрудничества с Рабочей партией Курдистана. Кроме этого, Турция хочет получить американские боевые самолеты и отказ США от санкций за покупку российских установок C-400.

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