Пентагон отказался засекречивать контакт с инопланетянами

Военное ведомство США не будет скрывать внеземную жизнь, если она будет обнаружена, соответствующее заявление сделал представитель Пентагона в ходе выступления перед Конгрессом.

«Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь», — уточнил заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

По словам американского военного, если произойдет контакт с инопланетянами, задача Пентагона будет заключаться в изучении потенциальных последствий для национальной безопасности, при этом ведомство не собирается скрывать обнаружение жизни за пределами Земли.

При этом Малтри признал, что некоторую часть информации на слушаниях об НЛО представители Пентагона готовы раскрыть только в ходе закрытой части, где будет обсуждаться секретная информация.

Замминистра обороны США пояснил, что военное ведомство не хочет публично раскрывать методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО, поскольку аналогичные технологии и процедуры могут использоваться в других областях.

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй в ходе слушаний уточнил, что специальная целевая группа, созданная в Министерстве обороны США для расследования случаев наблюдения НЛО, до настоящего времени не находила каких-либо свидетельств внеземного происхождения неопознанных объектов.

Конгресс США впервые за несколько десятилетий провел открытые слушания, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением НЛО занимается специальная целевая группа Пентагона.