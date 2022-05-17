Раскрыта тайна марсианского «портала»

Сфотографированный аппаратом Curiosity марсианский портал является природным элементом ландшафта Красной планеты, выяснили специалисты.

Взбудоражившее воображение фотография была сделана 7 мая 2022 года. Опубликованный NASA снимок привлек внимание энтузиастов — на нем явственно виднелся портал правильной формы в скальной породе, пишет Live Science.

Однако ученые после изучения фотографии пришли к выводу, что марсоход запечатлел естественную эрозию склона. Фактически, «портал» представляет собой небольшое природное углубление в скале высотой около метра.

Геологи отмечают, что на снимке видны иловые отложения с более твердыми песчаными отложениями, которые образуют пласты. Их возраст составляет порядка 4 миллиардов лет. За прошедшее время осадочные слои несколько раз деформировались, одна из трещин образовала «портал».

Все остальное доделали марсианские ветры, а также обработка фотографии, которая сделала объект четче. Исследователи отмечают, что правильная форма трещины — всего лишь случайность, похожие естественные образования можно найти на Земле.