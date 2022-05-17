НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна марсианского «портала»

Источник:
Live Science
452 0
Фото: © NASA

Сфотографированный аппаратом Curiosity марсианский портал является природным элементом ландшафта Красной планеты, выяснили специалисты.

Взбудоражившее воображение фотография была сделана 7 мая 2022 года. Опубликованный NASA снимок привлек внимание энтузиастов — на нем явственно виднелся портал правильной формы в скальной породе, пишет Live Science.

Однако ученые после изучения фотографии пришли к выводу, что марсоход запечатлел естественную эрозию склона. Фактически, «портал» представляет собой небольшое природное углубление в скале высотой около метра.

Геологи отмечают, что на снимке видны иловые отложения с более твердыми песчаными отложениями, которые образуют пласты. Их возраст составляет порядка 4 миллиардов лет. За прошедшее время осадочные слои несколько раз деформировались, одна из трещин образовала «портал».

Все остальное доделали марсианские ветры, а также обработка фотографии, которая сделала объект четче. Исследователи отмечают, что правильная форма трещины — всего лишь случайность, похожие естественные образования можно найти на Земле.

Тема: Человек и космос
Саженцы впервые вырастили в лунной почве
Долгий взлет «Ангары»: когда Россия получит новые ракеты
Потайную дверь заметили на фотографии с Марса
Астрономы сфотографировали черную дыру в центре Млечного пути
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

Что сделала за все эти годы Украина:Воровала газ.Избавлялась от русскоязычного населения.Устроила гос....

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!

Asd10

Американские базы считаются территорией США. Их развёртывание на Украине привело бы к большим неприятностям....

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира