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Бурятские арбузы подорожают в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/buryatiaofficial

Цены на арбузы, выращенные в Бурятии, могут вырасти в два раза из-за подорожания необходимых материалов, сообщил во вторник Sibnet.ru фермер из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев.

«Затраты выросли. Капельная лента подорожала в два раз, пленка мульчирующая в 2,5 раза подорожала, укрывной материал. В два раза цена арбуза может вырасти. Оптовая цена была в прошлом году 20 рублей за килограмм. В сетях (магазинах) накрутку делали и ставили 78 рублей, а потом снизили до 30 рублей», — сказал Вихрев.

Он добавил, что из-за роста затрат, а также плохой погоды в последние два сезона, в этом году фермер снизил объемы посадок в три раза. Он высадил 24 тысячи семян Бонты, Варды и прошлогодних новинок «Лунного» и «Белых рос» (желтые и белые арбузы). Он надеется получить 60 тонн арбузов.

Как фермер выращивает арбузы в Бурятии

Фермер также добавил, что пока им не удается договориться с властями о предоставлении места для торговли со сниженной ценой аренды, где они могли бы продавать продукцию по оптовым ценам покупателям.

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Экономика #Продукты #Бурятия
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