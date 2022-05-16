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McDonald`s окончательно покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: rob_rob2001 / Attribution-ShareAlike License

McDonald`s окончательно покинет Россию, сообщает пресс-служба компании. Уже запущен поиск покупателя на российский бизнес.

Кроме этого, McDonald`s намерен инициировать запрет на использования названия, логотипа, брендинга и фирменное меню своих ресторанов быстрого питания в России, отмечается в сообщении.

По словам президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, компания гордится своими сотрудниками, российскими поставщиками и местные франчайзи, однако продолжение работы на местном рынке невозможно в текущих условиях.

«Мы привержены глобальному сообществу и должны оставаться непоколебимыми в наших ценностях»,— подчеркнул представитель McDonald's, указав на негативное влияние военной операции на Украине.

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Экономика #Промзона
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