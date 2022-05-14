Ракеты семейства «Ангара» — самый нужный и сложный проект российского космоса. Они смогут стартовать с космодрома «Восточный» и избавят от необходимости использовать для грузовых запусков «Байконур» в Казахстане. Только эти старты много раз откладывались. Глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал — когда «Ангару» наконец запустят в серию.

Работы над семейством «Ангара» начались сразу после развала СССР. Проект предусматривал создание ракет в легком («Ангара-1.2»), среднем («Ангара-A3») и тяжелом («Ангара-А5») вариантах. От среднего класса потом отказались в связи с началом работ по носителю «Союз-5».

«Ангара-А5» первый испытательный полет совершила в декабре 2014 года. В апреле 2022 года полноценно в космос поднялась «Ангара-1.2». Все эти годы основную тяжесть грузовых запусков нес на себе легендарный «Протон». Он до сих совершает старты с «Байконура», который Россия арендует у Казахстана.

«"Ангара-А5" рассматривается, прежде всего, как замена тяжелым ракетам-носителям "Протон". У "Ангары" есть ряд преимуществ: это, конечно, экологичность и, как мы теперь особенно отчетливо понимаем, то, что она стартует с российской территории и собирается из отечественных комплектующих, поэтому не подвержена санкционному давлению», — сказал в интервью ТАСС Варочко.

В ракетах «Ангара» используется экологически чистое топливо на основе керосина («Протон» работает на токсичном гептиле). Другое достоинство семейства — модульность конструкции. Легкие и тяжелые носители собираются из стандартных блоков-модулей.

Серийное производство всех ракет «Ангара», включая сборку и испытания, планируется начать на омском ПО «Полет» в 2023 году. «Сейчас в Омске в производстве 11 ракет-носителей «Ангара»: три легкого класса "Ангара-1.2" и восемь тяжелого класса «Ангара-А5», — сообщил Варочко.

Готовность «Восточного»

Еще один плюс семейства «Ангара» в том, что с одной пусковой установки можно запускать как легкие, так и тяжелые ракеты. Стартовый комплекс для них на «Восточном» планируется ввести в строй к 2023 году. Сейчас уже готовится ракета для первого старта с этого космодрома.

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«Мы ведем изготовление тяжелой машины для первого пуска с космодрома "Восточный", она уже находится в достаточно высокой стадии готовности: отсеки, баки сейчас проходят пневмоиспытания. Поэтому у нас есть уверенность, что машина будет изготовлена в срок. Мы планируем доставить ее на космодром "Восточный" в следующем году», — сказал Варочко.

Перспективы тяжелой ракеты должен обеспечить принципиальной новый разгонный блок (КВТК), работающий на кислородно-водородном топливе. Он расширит возможности «Ангары-А5» по выведению космических аппаратов.

По словам главы Центра имени Хруничева, изготовление летного образца нового разгонного блока планируется начать после 2025 года: «Нам бы очень хотелось, чтобы эта действительно перспективная программа сохранила финансирование в полном объеме и мы смогли в 2027 году реализовать свои обязательства».

Также с «Восточного» в будущем планируется запускать модернизированную тяжелую ракету «Ангару-А5М» с перспективным многоразовым пилотируемым кораблем «Орел». По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, она будет «легче и мощнее» «Ангары-А5».