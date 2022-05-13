Спутник сфотографировал горящий Красноярский край

Российский спутник «Метеор-М» на протяжении недели фотографировал крупные пожар, возникшие на территории Красноярского края, сообщил Роскосмос.

Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая, распространению огня способствовали порывы ветра, достигавшие 40 метров в секунду.

На этой неделе в населенных пунктах Красноярского края были зарегистрированы крупные пожары. В результате было уничтожено более 800 строений и, погибли восемь человек.

Фото: © Роскосмос

Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

Угроза пожаров сохранятся в регионе. Особый противопожарный режим введен в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края: 56 муниципалитетов региона из 61.