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Спутник сфотографировал горящий Красноярский край

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Российский спутник «Метеор-М» на протяжении недели фотографировал крупные пожар, возникшие на территории Красноярского края, сообщил Роскосмос.

Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая, распространению огня способствовали порывы ветра, достигавшие 40 метров в секунду.

На этой неделе в населенных пунктах Красноярского края были зарегистрированы крупные пожары. В результате было уничтожено более 800 строений и, погибли восемь человек.

Фото: © Роскосмос

Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

Угроза пожаров сохранятся в регионе. Особый противопожарный режим введен в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края: 56 муниципалитетов региона из 61.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

GammiPluh

Сразу стало понятно почему японцы так яростно топят за НАТО, их экономику могут утопить в один щелчок...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши