Новосибирцы первыми в России смогут эксгумировать умерших родных

Новосибирцы смогут эксгумировать умерших родственников для перезахоронения или кремации без обращения в суды, теперь это разрешение будут выдавать чиновники, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Мы первые в стране прошли судебные разбирательства и получили решение, которое на днях вступит в законную силу. В законодательных актах говорится о том, что эксгумация тел допустима только по решению судебных, следственных органов, полиции, когда идут следственные мероприятия, но совершенно забывается, что наша страна огромная», — сказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

По его словам, происходит постоянная миграция: из сел переезжают в города, из маленьких городов — в большие. И люди не хотят оставлять могилы родственников, чтобы они стали неухоженными и забытыми.

«Эксгумация и перезахоронение своих родственников — нормальная услуга и крайне востребованная. Так как мы большой город, мы получаем в месяц десятки таких обращений. Вынесенное судебное решение избавило нас и наших коллег от потенциальных обвинений или получения административного или уголовного наказания», — сказал чиновник мэрии.