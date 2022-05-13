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Новосибирцы первыми в России смогут эксгумировать умерших родных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы смогут эксгумировать умерших родственников для перезахоронения или кремации без обращения в суды, теперь это разрешение будут выдавать чиновники, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Мы первые в стране прошли судебные разбирательства и получили решение, которое на днях вступит в законную силу. В законодательных актах говорится о том, что эксгумация тел допустима только по решению судебных, следственных органов, полиции, когда идут следственные мероприятия, но совершенно забывается, что наша страна огромная», — сказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

По его словам, происходит постоянная миграция: из сел переезжают в города, из маленьких городов — в большие. И люди не хотят оставлять могилы родственников, чтобы они стали неухоженными и забытыми.

«Эксгумация и перезахоронение своих родственников — нормальная услуга и крайне востребованная. Так как мы большой город, мы получаем в месяц десятки таких обращений. Вынесенное судебное решение избавило нас и наших коллег от потенциальных обвинений или получения административного или уголовного наказания», — сказал чиновник мэрии.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши