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Власти увеличат финансирование защиты Байкала от загрязнений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Правительство России направит дополнительные средства на защиту Байкала от загрязнений, в ближайшие три года планируется дополнительно направить на эти цели почти 8 миллиардов рублей, сообщает на сайте ведомства.

После реконструкции мощность и качество работы правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ значительно повысятся. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». В 2022 году правительство увеличит их финансирование до 3,8 миллиардов рублей. Всего в ближайшие три года планируется дополнительно направить на эти цели почти 8 миллиардов рублей.

«Это позволит завершить в течение трех лет создание самых современных систем очистки и изменит ситуацию с экологией озера Байкал, поможет сберечь его для будущих поколений», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

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