Мэр Красноярска опубликовал видео цветущих яблонь

Мэр Красноярска Сергей Еремин утром в среду опубликовал видео цветущих яблонь в своем телеграм-канале.

«Яблоньки вам в ленту и хорошего настроения! Лето близко!», — подписал видео мэр.

В Красноярске больше всего двух видов яблонь — это сибирская (белые цветы) и яблоня Недзвецкого (розовые цветы). Цветущими яблонями в Красноярске можно полюбоваться в районе остановки «Турбаза», в зоопарке «Роев ручей», на острове Татышева и в других местах.

В Красноярск на этой неделе придет настоящее летнее тепло. В среду днем еще будет до 14 градусов тепла, а в субботу и воскресенье уже 24-26 градусов.